FDI VALLE DELL’IRNO. LETTERA AI SINDACI DEL TERRITORIO PER LA CREAZIONE DELLA POLIZIA DELLA VALLE DELL’IRNO

Un progetto che metta in rete gli uomini della Polizia Municipale di ogni Comune al fine di creare un’azione congiunta e coordinata di controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, che possa essere di ausilio ai Carabinieri, per arginare il fenomeno dei furti negli appartamenti e negli esercizi commerciali. Di sole poche ore fa, infatti, il furto presso un’attività commerciale di Baronissi,

perpetrato da una banda che opere sempre con le medesime modalità. Insieme, in un’ottica di grande comunità scendiamo in campo a tutela di un diritto fondamentale per i nostri cittadini: la sicurezza. Sicuri di un riscontro positivo ci rendiamo disponibili ad un incontro per esprimere nel dettaglio la nostra proposta e metterla al servizio della collettività.