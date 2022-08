AZIONE IN CAMPANIA: RIUNIONE TRA CALENDA E SOMMESE RINVIATA A LUNEDI’ PROSSIMO

Prende ancora tempo Giuseppe Sommese, Segretario Regionale di Azione in Campania, prima di incontrare il leader Carlo Calenda, per valutare i nomi da candidare sul proporzionale ma anche per i 6 collegi uninominali che, in base all’accordo nazionale siglato con il Pd, spettano ad Azione su tutto il territorio regionale. Sommese prende tempo perchè i dirigenti provinciali di tutta la Campania stanno esprimendo molte perplessità sulle prime proposte di candidatura che arrivano da Roma e per il Consigliere Regionale Sommese il rischio è di vedere svuotarsi il partito, proprio alla vigilia della tornata elettorale per le politiche del prossimo 25 Settembre. Un pericolo da scongiurare, a tutti i costi ed ecco allora spiegato il motivo del rinvio di altre 72 ore dell’incontro che servirà a chiarire i criteri per la scelta dei capilista di Azione ma anche per la designazione delle candidate e dei candidati che saranno chiamati a correre sui collegi uninominali, in alleanza con il Partito Democratico.

