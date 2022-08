ANTONIO IANNONE (FDI): “IN PARLAMENTO CON GIORGIA MELONI PERSONE AFFIDABILI E SERIE”

Per Fratelli d’Italia, in Campania, le Elezioni Politiche del prossimo 25 Settembre saranno un importante banco di prova: nella terra di De Luca ma anche del reddito di cittadinanza del M5S.

“Si sceglie per il Governo della Nazione, il centrosinistra perderà e i 5 stelle hanno già perso. Credo che i Campani vorranno certamente sostenere il progetto di cambiamento che è incarnato da Giorgia Meloni.”

In questi giorni sei stato impegnato nella raccolta delle disponibilità per una candidatura: al di là dell’appartenenza territoriale, quali altri criteri verranno utilizzati per la scelta dei candidati ?

“Il nostro Statuto prevede che sia la Direzione Nazionale ad approvare le liste ma quest’ultima ha votato all’unanimità la delega al Presidente Nazionale Giorgia nel suo intervento ha detto chiaramente che vuole portare in parlamento profili affidabili e seri. Le storie politiche garantiscono ma c’è anche apertura alla società civile. Una squadra di governo deve coniugare sensibilità politica e competenze specifiche. Con il mare calmo siamo tutti marinai ma non c’è buon vento per chi non sa dove vuole andare. Le nostre idee ci guideranno, il nostro impegno seguirà il solco.”

I sondaggi, soprattutto quelli riservati, parlano di FDI in continua crescita. E’ possibile raggiungere il traguardo del M5S del marzo 2018?

“Noi non compreremo il consenso, noi non vogliamo essere contro qualcosa ma vogliamo essere a favore di una visione che risollevi la nostra Nazione. L’Italia è la nostra Patria.”