PRIMI BRUTTI SEGNALI PER DI MAIO (IMPEGNO CIVICO): SILERI NON SI RICANDIDA

Il sottosegretario alla Salute Sileri, esponente di Impegno Civico, vicino a Luigi Di Maio, ha annunciato di non volersi candidare alle prossime elezioni politiche con il simbolo del neo nato partito, creato con Bruno Tabacci. Le prime frane nel movimento arrivano proprio dai nomi piu’ importanti: Sileri è, sicuramente, uno dei questi ed il suo annuncio suona come una resa politica dinanzi ad una situazione molto complicata per Luigi Di Maio. La decisione di accettare una candidatura all’interno del Partito Democratico, evidentemente, non ha creato una atmosfera positiva all’interno dei 60 parlamentari che attendono di conoscere il proprio destino.

