PONTECAGNANO FAIANO. ANASTASIO (FDI): “ECCO IL MIO CASELLARIO, NON RISULTA NULLA”

E’ guerra di nervi, a Pontecagnano Faiano, dove da qualche tempo le voci sulle possibili candidature per le prossime elezioni politiche si intrecciano con le vicende giudiziarie e con le condanne, tali o presunte, dei diversi aspiranti. Oggi il responsabile di FDI Antonio Anastasio ha, polemicamente, pubblicato il suo certificato, lanciando alcuni messaggi ai suoi avversari politici.

Per chi mi ama…….,sono candidabile ,non ho nessuna interdizione ai pubblici uffici,sono di FDI e ne sono onorato. Tu che parli sui marciapiedi per denigrare politicamente i tuoi avversari senza conoscere ne fatti ne la Politica, mostra il tuo….