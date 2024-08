AZIONE, NUOVE ADESIONI IN ARRIVO PER IL PARTITO DI CARLO CALENDA IN PROVINCIA DI SALERNO

Azione va all’attacco e si catapulta sui territori della Provincia di Salerno per mettere a segno nuove adesioni tra amministratori locali e uomini della società civile. Anche il periodo delle vacanze di Agosto è servito per definire ed affinare una serie di contatti che, già nelle prossime settimane, potrebbero diventare adesioni concrete al partito di Carlo Calenda. Al lavoro, tra gli altri, il deputato Antonio D’Alessio che ha approfittato del momento di stop ai lavori parlamentari per incontrare numerosi amministratori locali della parte meridionale della Provincia di Salerno. Un lavoro serrato che sarà utile anche in occasione delle prossime elezioni regionali in Campania, quando Azione presenterà la sua lista in piena autonomia rispetto agli altri movimenti centristi.

