PD SALERNO. IL CONGRESSO PROVINCIALE ENTRO LA FINE DEL 2024: C’E’ IL NOME DI GIOVANNI COSCIA

Il termine ultimo è quello di Dicembre 2024: il Congresso Provinciale del Partito Democratico di Salerno sarà celebrato entro la fine dell’anno ma sulla data nella quale verrà eletto il nuovo Coordinatore Provinciale sono molte le variabili che incidono. A cominciare, ovviamente, dalla decisione di celebrare anche il Congresso Regionale per finire all’andamento delle trattative per la scelta del candidato alla carica di Presidente della Regione Campania. Su di una circostanza non sembrano, invece, esserci dubbi: il nome per la carica di Coordinatore Provinciale è quello di Giovanni Coscia, già attualmente dirigente provinciale del Pd, una lunga esperienza maturata tra i banchi del Consiglio Comunale di Salerno e del Consiglio Provinciale.

