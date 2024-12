AZIONE. PER ANTONIO D’ALESSIO IL 2024 SI CHIUDE TRA IL TESSERAMENTO ED IL RUOLO NELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Un anno importante per Azione, un anno importante per il deputato Antonio D’Alessio che, come tutti gli altri dirigenti provinciali e regionali del partito di Carlo Calenda, è alle prese con le ultime adesioni, la chiusura della campagna di tesseramento, prima del congresso nazionale del prossimo febbraio. Per D’Alessio, pero’, il 2024 si chiude, anche, con una piccola ma importante soddisfazione personale: quella di essere stato eletto all’interno dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, con il ruolo di Segretario d’Aula, che lo ha portato, nei giorni scorsi, a partecipare all’incontro per lo scambio di auguri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Adesso, all’orizzonte, ci sono da perfezionare, nuove adesioni al partito e, soprattutto, la grande sfida delle Regionali 2025 in Campania.

Share on: WhatsApp