“Rimpasto? Non c’è bisogno di nessun rimpasto. Di solito, si fa quando le cose non funzionano e questo governo invece sta facendo benissimo, sta lavorando alla grande: al momento non c’è bisogno di cambiare niente”. Lo afferma, in un colloquio con “Il fatto quotidiano”, il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

