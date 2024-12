BARONISSI. ANTONIO SANTORO: “UN’ALTRA GIORNATA DI FESTA PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE”

“Una nuova giornata di festa per i nostri bambini che, questa mattina, in tantissimi, all’interno della Villa Comunale di Baronissi, hanno potuto trascorrere qualche ora di divertimento grazie all’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Anna Petta, dedicata proprio ai piu’ piccoli.” E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale Antonio Santoro, delegato agli Eventi all’interno della maggioranza. “Abbiamo organizzato un cartellone di eventi natalizi”, continua Santoro, “per andare incontro alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Certo, come sempre, è possibile fare di piu’ e fare meglio, ma l’organizzazione ha visto tutti i consiglieri, gli assessori ed i dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Baronissi, impegnati per garantire la perfetta riuscita degli eventi. A loro rivolgo un grande ringraziamento”

