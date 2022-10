AZIONE SALERNO. SCATTA LA CORSA ALLA SUCCESSIONE DI D’ALESSIO: CHI SARA’ IL NUOVO COORDINATORE ?

Antonio D’Alessio ha già lasciato, con le sue dimissioni, l’incarico di Coordinatore Provinciale di Azione: un atto richiesto dallo stesso Carlo Calenda a tutti i Coordinatori, provinciali e regionali, eletti nel corso delle ultime elezioni politiche dello scorso 25 Settembre. Ed ora scatta la corsa alla successione dell’attuale parlamentare per la guida politica, in Provincia di Salerno, del partito di Carlo Calenda. Tante le ipotesi in campo, a cominciare da quella che porta al nome dell’ex parlamentare salernitano Gigi Casciello, anche se sono tante le proposte che arrivano dall’interno di Azione, dove, per anzianità di militanza, non mancano i dirigenti pronti ad occuparsi del partito. Il tutto, sia ben chiaro, avverrà senza alcun congresso ma con una nomina che arriverà, nei prossimi giorni, direttamente da Carlo Calenda.

