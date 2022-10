FDI LANCIA LA SFIDA A DE LUCA: IN PIAZZA PER DENUNCIARE LA SANITA’ CHE NON FUNZIONA

Fratelli d’Italia in Piazza. E, questa volta, non c’entra la campagna elettorale per le Politiche ma, forse, quella piu’ lontana per le Regionale del 2025: in Campania il partito di Giorgia Meloni si prepara a denunciare, con una marcia tra le strade di Salerno, in programma giovedi’ 27 Ottobre a partire dalle 18:30, tutto quanto non funziona nella gestione della Sanità della Regione Campania del Presidente De Luca. In carica, ormai, da 7 anni, responsabile diretto di tutto quanto accade nel mondo della Sanità campana, considerato che non ha mai nominato un assessore regionale al ramo, adesso, per la prima volta da quando è in carica a Napoli, De Luca dovrà fare i conti con una forza politica di opposizione, in Regione, che è anche la principale forza di governo, a Roma: un rapporto di forze inedito per De Luca che, fino ad ora, ha sempre potuto contare, fatta salva la parentesi del Governo Conte 1, sul sostegno delle forze politiche di maggioranza in Parlamento. Ora il gioco cambia e le regole del dibattito sono destinate a mutare: è per questo che Fratelli d’Italia Campania ha voluto iniziare un percorso politico sul territorio, partendo dalla Sanità, partendo dal feudo politico ed elettorale di De Luca ovvero la città di Salerno.

