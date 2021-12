AZIONE SALERNO VERSO IL CONGRESSO PROVINCIALE MA ARRIVANO LE PRIME POLEMICHE

C’è già aria di maretta all’interno di Azione Salerno in vista della celebrazione del Congresso Provinciale del Partito di Carlo Calenda. Dopo la prima assemblea provinciale di Azione e con la imminente conclusione della campagna di tesseramento, arrivano le prime polemiche all’interno del Partito guidato, in tutta la Regione Campania, da Antonio D’Alessio.

Uno dei primi sostenitori di Calenda in Provincia di Salerno, l’avvocato Giuseppe Annunziata ha aperto un dibattito, molto vivace, all’interno di Azione, dichiarandosi, già da ora, contrario a sostenere liste uniche e preconfezionate: “chi è andato via dal Partito Democratico di Salerno per la mancanza di dialogo”, sottolinea Annunziata, “adesso pretende di applicare lo stesso metodo all’interno di Azione. Non è questione di nomi o di persone ma di un metodo, spero che ci sia un congresso vero e non una semplice ratifica della distribuzione di nomine e di incarichi ai soliti noti. Per questa ragione ho chiesto di eliminare il mio nome dalla lista unica che qualcuno sta già preparando. Credo che questo sistema di gestione del partito non sia quello che il nostro leader Calenda immagina per crescere sui territori”

agendapolitica@libero.it