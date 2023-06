AZIONE SI SVUOTA. CARFAGNA DA SOLA IN PROVINCIA DI SALERNO, ROSSELLA SESSA VA VIA

Azione, in Provincia di Salerno, corre il serio rischio di svuotarsi e di perdere pezzi della classe dirigente. In un’intervista rilasciata, oggi, al quotidiano Il Mattino Rossella Sessa, già parlamentare di Forza Italia, lancia un chiaro messaggio, parlando di un momento di riflessione per la sua permanenza all’interno del partito di Carlo Calenda, dopo la partecipazione ai funerali di Silvio Berlusconi. Rossella Sessa, che alle ultime politiche del settembre 2022, con spirito di servizio, aveva accettato una candidatura in Azione, ben sapendo che non c’erano le condizioni per una possibile candidatura, guarda, adesso, verso altri progetti politici. E probabilmente non sarà l’unica ad avviare una riflessione che potrebbe lasciare, almeno in Provincia di Salerno, Mara Carfagna da sola, senza una struttura provinciale, ma soprattutto priva del sostegno di una fedelissima come Rossella Sessa.

