“Azione non sosterrà Acquaroli. Abbiamo preso atto del voto di una parte della Direzione. Ma il partito è molto diviso e nessuno dei due candidati risponde ad un adeguato profilo riformista e liberale. Azione pertanto non prenderà parte alle prossime elezioni regionali nelle Marche”. Lo comunica Azione in una nota.

Share on: WhatsApp