BALLOTTAGGI NEI COMUNI: SI VOTA DOMENICA 23 GIUGNO DALLE 7 ALLE 23 E LUNEDI’ 24 DALLE 7 ALLE 15

Si riapriranno domenica 23 giugno alle ore 7, in oltre 100 comuni italiani, le urne per i ballottaggi delle elezioni comunali. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24, solo nei comuni con più di 15 mila abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50 per cento dei voti alla prima tornata dell’8 e 9 giugno. Occhi puntati su alcuni capoluoghi tra cui Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso e Caltanissetta. Non è ammesso il voto disgiunto, per cui i cittadini non potranno votare per un candidato alla carica di sindaco e, al contempo, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale non collegata a quel candidato a sindaco. A Firenze andranno al ballottaggio la candidata del centrosinistra sostenuta da Partito democratico, Sinistra italiana, Più Europa, Azione, Europa verde, Movimento laburista, Volt e Movimento Centro, Sara Funaro, che nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno ha totalizzato il 43,2 per cento dei consensi, e il candidato del centrodestra, Eike Dieter Schmidt, ex direttore degli Uffizi, che al primo turno aveva raggiunto il 32,9 per cento dei voti.

