SAN MARZANO SUL SARNO. FDI SCRIVE AL NEO SINDACO ANDREA ANNUNZIATA: “ATTENZIONE ALLE OPERE GIA’ FINANZIATE”

Fratelli d’Italia San Marzano sul Sarno, con una missiva indirizzata al Sindaco Andrea Annunziata, ha formulato gli auguri di buon lavoro al primo cittadino e alla giunta che è composta da tanti ex consiglieri comunali che avevano già condiviso diverse attività amministrative, insieme agli esponenti di Fratelli d’Italia in precedenti amministrazioni.

Così si legge nella lettera:

la presente per formulare gli auguri di buon lavoro all’indomani dell’esito elettorale e alla nomina della giunta, con il ritorno dei consiglieri comunali Belvedere, Farina, Forsellino e Grimaldi, con i quali abbiamo già condiviso un’esperienza amministrativa

Gli auguri di buon lavoro sono estesi al neo Vicesindaco Marrazzo che eredita importanti progetti ed opere pubbliche, frutto del grande impegno intrapreso negli anni scorsi dai nostri Assessori Andrea Oliva, Francesca Barretta e Marco Iaquinandi che hanno garantito risorse ad opere ed infrastrutture fondamentali per la nostra cittadina

Il gruppo politico del partito guidato dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, e che è risultata la forza politica più votata alle elezioni europee nella cittadina, scrive dei tanti progetti finanziati per opere importantissime per il territorio ed ereditate dalla nuova giunta come per la messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico di piazza Amendola per un importo finanziato di euro 8.500.000,00.

La rigenerazione urbana nel centro storico per una quota di interventi finanziati pari a euro 2.500.000,00.

La realizzazione della mensa scolastica per opere di euro 200.000.

La realizzazione dei lavori e di un’area giochi e fitness all’interno del parco urbano per un importo di circa 170.000,00 euro con la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione artistica a led.

Il completamento dello stadio comunale per opere finanziate da privati per euro 2.300.000,00

Il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione per opere finanziate da privati per 1.100.000,00 euro.

Il completamento dei lavori delle arterie stradali per opere finanziate di circa 1.600.000,00 euro.

Cosi scrivono gli esponenti politici: “Tante altre opere sono state progettate e candidate a finanziamento che potrebbero rilanciare strutture e il sociale della nostra città tra cui l’intervento di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico di via Pendino che potrà consentire di ampliare l’offerta sportiva alle associazioni per un valore di 1.000.000,00 euro, l’ Intervento di messa in sicurezza e restauro della chiesa Santa Maria delle Grazie di via Manzini per un importo di 700.000 euro che stavamo seguendo direttamente con il nostro ministro Sangiuliano, l’intervento per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta per un importo di 1.000.000 euro e la realizzazione di un nuovo asilo nido in via Pendino per un importo di circa 1.000.000,00 euro

E nella chiosa conclusiva, la disponibilità a fornire supporto ai neo assessori comunali e al sindaco, qualora abbiano necessità di un supporto informativo e il richiamo alla responsabilità e serenità nell’azione amministrativa a tutela della cittadina.

” Il nostro obiettivo come forza politica responsabile e di governo, è garantire che siano perseguiti percorsi di sviluppo per il territorio e superare emergenze e sfide che richiedono serietà, ma soprattutto la serenità di chi è chiamato ad amministrare andando oltre illazioni, e chi ha come solo obiettivo screditare le persone

Un modus operandi che non ci appartiene, tenuto conto del nostro senso di responsabilità nell’azione amministrativa che ci ha sempre contraddistinto” – cosi si conclude la lettera inviata al municipio.