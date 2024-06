FRATELLI D’ITALIA. GIUSEPPE BUONOCORE E’ IL NUOVO RESPONSABILE PROVINCIALE POLITICHE SOCIALI

“Ho ricevuto dal Nostro Coordinatore Provinciale, Giuseppe Fabbricatore, in intesa con il Vice Ministro Edmondo Cirielli, il Senatore Antonio Iannone e l’On. Imma Vietri la Nomina a Responsabile Provinciale del Dipartimento delle Politiche Sociali.

Ringrazio, con profonda gratitudine, tutti i vertici del partito per avere individuato nella mia persona la figura giusta per seguire questo importante e strategico settore.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Giuseppe Buonocore.

Con immensa gioia ho accettato questa importante responsabilità, che ritengo di poter eseguire grazie alla mia esperienza decennale maturata presso le associazioni.

Durante il mio percorso formativo mi sono sempre attenuto ai principi e valori che contraddistinguono la destra sociale.

La mia dedizione sarà costante e continua coinvolgendo tutto il territorio provinciale, dialogando con chi oggi vive situazioni di disagio, lottando l’esclusione e la discriminazione.

In quest’ottica sarà fondamentale il contributo di tutti i coordinamenti locali di FDI che svolgono il ruolo di sentinelle sul nostro territorio.

Mi impegnerò affinché il Governo concentri risorse al settore, per rendere fattibili le nostre proposte progettuali che vedranno al centro i più bisognosi ed i giovani.

Per questo ringrazio, anticipatamente, tutti gli iscritti al partito che saranno parte fondamentale della nostra crescita sociale e che, sono sicuro, non mi faranno mai mancare il proprio supporto.

Un ringraziamento speciale al nostro Viceministro Cirielli che è sempre stato attento allo sviluppo sociale della nostra meravigliosa e vasta Provincia.