REGIONALI 2025. LUNEDI’ A NAPOLI CONFERENZA STAMPA DI FULVIO MARTUSCIELLO

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania e capogruppo al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, ha convocato una conferenza stampa lunedì 24 giugno alle 10 all’hotel Majestic di Napoli. All’incontro con i giornalisti, Martusciello annuncerà alcune candidature alle elezioni regionali in Campania del 2025 e anticiperà le linee guida del programma che sarà partecipato e rappresentativo. “Il nostro non sarà un programma ideologico calato sugli elettori dall’alto – ha detto il leader degli azzurri campani – ma sarà partecipato con le categorie produttive, gli ordini professionali, il mondo dell’associazionismo e del volontariato”.

