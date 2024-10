BARONISSI. ANTONIO SANTORO: “EVENTI IN CITTA’, PRIMA HALLOWEEN, POI UN NATALE VIVACE ED ACCATTIVANTE”

“Insieme al Sindaco Anna Petta ed all’assessore Giordano, nei giorni scorsi abbiamo incontrato e, soprattutto, ascoltato il mondo del Commercio di Baronissi, per comprendere, al meglio, in che modo intervenire per sostenere un settore che, oggi, in tutto il paese, vive un momento di rallentamento. Abbiamo immaginato una serie di iniziative di piazza che, con la collaborazione dei nostri commercianti, potranno rendere piu’ appetibili i prodotti ed i servizi forniti nel Comune di Baronissi. Partiamo, dunque, con l’iniziativa di Halloween ma siamo già al lavoro per la realizzazione di un calendario natalizio accattivante.”

E’ quanto dichiara Antonio Santoro, Consigliere Comunale di Baronissi, delegato al Commercio ed agli Eventi.

“Pur dovendo fare i conti con risorse sempre meno consistenti, a causa dei continui tagli ai fondi destinati ai Comuni”, continua Santoro, “puntiamo ad organizzare un Natale vero, vivace e coinvolgente che possa avere anche delle ripercussioni positive sui bilanci del nostri commercianti”