BARONISSI. CARMINE RAGO (FDI): “CON TONY SINISCALCO I CITTADINI AVRANNO IL CORAGGIO DI CAMBIARE”

“Sto affrontando questa campagna elettorale, al fianco del nostro candidato Sindaco Tony Siniscalco, con la consapevolezza di un entusiasmo che, giorno dopo giorno, aumenta e cresce intorno al nostro progetto politico, l’unico chiaro nel panorama confuso del Comune di Baronissi. Sono certo che i nostri concittadini avranno il coraggio di cambiare, affidando a Tony Siniscalco, ai partiti del centro destra, la guida della città” Carmine Rago, candidato al Consiglio Comunale nella lista di Fratelli d’Italia con Tony Siniscalco Sindaco, Commercialista nella vita di tutti i giorni, guarda con fiducia al risultato dell’8 e del 9 giugno. “

A differenza degli altri, ogni giorno, in ogni piazza di Baronissi, parliamo di progetti concreti, di cose che, negli ultimi 10 anni, non sono state fatte e che noi intendiamo realizzare, dando una risposta allo stato di degrado di abbandono in cui versano le frazioni, ma soprattutto affrontando il delicato tema delle scuole chiuse ed accorpate che tanta delusione ha provocato tra le famiglie di Baronissi.”