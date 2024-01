BARONISSI, COMUNALI 2024. CARLO GAIANO: “IN CAMPO CON ANNA PETTA SINDACO”

Anche il Consigliere Comunale di maggioranza Carlo Gaiano, molto noto per la sua attività di foodblogger sul web, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Baronissi a sostegno di Anna Petta, da qualche settimana ufficialmente in campo come candidato alla carica di Sindaco. Dopo Pasquile, anche Gaiano conferma il sostegno nei confronti dell’attuale Vice Sindaco del Comune di Baronissi che, con il passare del tempo, continua a raccogliere adesioni al suo progetto politico per i prossimi 5 anni di amministrazione nel centro della Valle dell’Irno. Proseguono, intanto, anche i lavori all’interno della sede del Comitato Elettorale di Anna Petta che dovrebbe essere inaugurato entro la metà del mese di Febbraio con un evento al quale prenderanno parte anche altri consiglieri comunali ed assessori dell’attuale amministrazione comunale di Baronissi.

