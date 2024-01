FORZA ITALIA, CONTO ALLA ROVESCIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONGRESSO

Scatta alla mezzanotte di oggi, giovedi’ 25 Gennaio, il termine ultimo per la presentazione delle mozioni – e delle relative candidature – da proporre nel corso del Congresso Provinciale di Forza Italia Salerno, in programma per la giornata di domenica28 Gennaio, all’interno dei Saloni del Polo Nautico. Ultime ore di attesa per sapere se,. alla fine, ci sarà una sola candidatura unitaria (quella di Roberto Celano) o se, invece, anche la componente che fa riferimento al sindaco di Scafati Pasquale Aliberti presenterà una mozione ed una candidatura autonoma.

Insieme alla mozione, corredata da un numero minimo di firme degli iscritti, dovrà essere anche presentata la doppia lista dei candidati al Congresso Nazionale e dei candidati al Coordinamento Provinciale di Salerno. Per entrambe le liste (la prima da 21 nomi, la seconda da 25), dovrà essere rispettato il criterio del 30% delle candidature rosa.