SAN VALENTINO TORIO. ANCORA NUOVI INTERVENTI PER LA RETE FOGNARIA

“In corso i lavori per la rete fognaria lungo il canale Fosso Imperatore. Ebbene si, si lavora intensamente lungo il Canale Fosso Imperatore per realizzare la rete fognaria che consentira’ la bonifica ambientale del canale ed il collettamento di vari tratti fognari interni al nostro paese, che non sverseranno piu’ nel canale e degli altri affluenti del Fiume Sarno.”

E’ quanto annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Si lavora in Comune di Nocera Inferiore, San Marzano sul Sarno ed ora anche nel nostro comune, nelle zone di Via Edoardo Scarpetta e Via Cesina Pugliano.

Ieri abbiamo effettuato un sopralluogo in Via Scarpetta. I lavori proseguiranno ora verso Via Sanguette, Via Fosso Imperatore, Via Biagio Frasci.

Un’ opera molto importante da 10 milioni di euro che servira’ per risolvere il problema dell’ inquinamento del Canale Fosso Imperatore ma che funzionera’ anche da recapito della rete fognaria di Via Cesina Pugliano, Via Sanguette, Via Zeccagnuolo.

Aventi con i fatti.