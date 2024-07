BARONISSI. DOMANI PRIMO CONSIGLIO, OGGI INCONTRO DELLA MAGGIORANZA DEL SINDACO PETTA

Un pre-consiglio da tenere 24 ore prima dell’appuntamento con il primo Consiglio Comunale di Baronissi, per un confronto all’interno della maggioranza e, soprattutto, un tentativo per scongiurare l’ipotesi che il gruppo del Partito Democratico possa arrivare con un doppio candidato alla Presidenza del Consiglio. Questa sera, mercoledi’ 17 Luglio, a partire dalle 19:30, a Palazzo di Città, Anna Petta, Sindaco del Comune di Baronissi, ha convocato la riunione con tutti i gruppi di maggioranza, proprio per definire la strategia da portare avanti nel corso del primo appuntamento pubblico con il Consiglio Comunale.

