BARONISSI. ESTER SAPERE: “CON PUNTO ASCOLTO ABBIAMO AVVICINATO CITTADINI ALLA POLITICA”

Guardando a distanza di un anno, posso dire con convinzione che nonostante le difficoltà e le scelte politiche complesse che sono emerse nel corso di questo anno, non ho mai avuto dubbi sin dal primo momento su dove volevo essere e con chi volevo lavorare. Stare al fianco di Anna Petta, condividere la sua visione di una città più inclusiva e vicina ai suoi cittadini, è sempre stata una scelta chiara per me.

Questo anno è stato un percorso di crescita, un’opportunità per capire a fondo le sfide quotidiane della nostra comunità e per lavorare a soluzioni concrete. Le difficoltà non sono mancate, ma la forza che mi ha sempre guidato è stata la stessa che mi ha spinto ad entrare in politica: un desiderio sincero di migliorare Baronissi, insieme ad una squadra che ha come priorità il benessere della città.