BARONISSI. GIUSEPPE SABATINO: “STOP RUMORI ALL’INTERNO DEI CANTIERI PUBBLICI”

“Su sollecitazione di tanti cittadini e dopo una verifica sul territorio, ho proposto all’amministrazione comunale, già dall’inizio della consiliatura, di disciplinare le attività rumorose temporanee e tutelare così la tranquillità ed il riposo dei residenti attraverso misure di contenimento delle emissioni sonore”. Lo scrive, in una nota, il consigliere comunale di Baronissi Giuseppe Sabatino. “Ho sollecitato più volte l’amministrazione ad invitare le ditte che lavorano per il Comune all’utilizzo di strumenti elettrici per limitare i forti rumori che, oltre a provocare inquinamento acustico e ambientale, infastidiscono e disturbano la popolazione. E’ un modo per salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari. La proposta non va contro i lavoratori e le imprese, che bene svolgono il proprio lavoro, ma soprattutto a loro tutela per una maggiore sicurezza ambientale e lavorativa. Sono certo che il sindaco, gli assessori ai lavori pubblici e all’ambiente, ciascuno per le proprie competenze, si attiveranno per un provvedimento di civiltà”.

Per il consigliere Sabatino, in vista dell’estate, è necessario intervenire anche per limitare i fuochi d’artificio soprattutto nelle ore notturne: “Bisogna regolamentare il fenomeno dei fuochi artificiali nelle ore notturne, soprattutto organizzati da privati, affinché vi sia rispetto verso tutti i concittadini, soprattutto più anziani, e nei confronti degli amici a quattro zampe”.