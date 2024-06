BARONISSI. IL SINDACO ANNA PETTA ABBRACCIA LA CITTA’ CON LA FESTA DEL POPOLO IN PIAZZA

In attesa che vengano definiti, in maniera ufficiale, gli eletti in Consiglio Comunale e che venga nominata la Giunta del Comune di Baronissi, Anna Petta, a quasi 2 settimane dalla schiacciante vittoria elettorale, torna in piazza per abbracciare i suoi elettori con la Festa del Popolo.

«Festeggiamo insieme», è con queste parole che desidero rivolgermi a voi per esprimere la mia più profonda gratitudine per il sostegno ricevuto. Le elezioni sono passate e il nostro lavoro inizia ora, ma è giunto il momento di ringraziarvi di cuore per la fiducia che avete riposto in me. Abbiamo ottenuto un risultato storico e significativo: il 72,30% degli elettori ha scelto di sostenere me e le mie liste, eleggendo così per la prima volta una Sindaca donna a Baronissi. Vi ringrazio non una, non due, ma ben 7216 volte, una per ogni voto di fiducia che mi avete dato. esordisce la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“Ci vediamo domenica 23 giugno 2024 al Parco della Rinascita dalle ore 20:00. Sarà un momento speciale di partecipazione e condivisione, un’occasione per incontrarci di persona, abbracciarci e celebrare insieme questo importante traguardo. Sarà anche il momento per confermare gli impegni che ho assunto durante la campagna elettorale. Con costante lavoro quotidiano e una rigorosa programmazione, sono sicura che centreremo tutti gli obiettivi, anche quelli più ambiziosi. Vi aspetto numerosi per condividere insieme questo importante traguardo e per iniziare a costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità. Come ho già detto in molte occasioni, sarò la Sindaca di tutti, di chi mi ha votato e di chi non lo ha fatto. La porta del mio ufficio sarà sempre aperta per ascoltare le vostre preoccupazioni, suggerimenti e critiche. Credo fermamente che la politica sia l’arte della pazienza, del confronto e del dialogo; se riusciremo a portare avanti questi valori, vedrete che tra cinque anni restituiremo alla comunità un paese diverso: ancora più vivo, florido e prospero”. afferma Anna Petta.