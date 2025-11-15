BARONISSI. IL SINDACO ANNA PETTA INAUGURA IL NUOVO PARCO AVVENTURA

Il Parco Avventura Irno, situato nella località di Monticelli di Baronissi, è ufficialmente riaperto al pubblico dopo una serie di interventi mirati alla completa messa in sicurezza e alla riqualificazione dell’intera area. I lavori hanno riguardato la verifica della stabilità delle alberature – elemento fondamentale per garantire la sicurezza dei percorsi sospesi – la realizzazione di un nuovo percorso dedicato ai bambini, la delimitazione dell’area del parco, la manutenzione straordinaria delle strutture esistenti e l’installazione di nuove attrezzature che arricchiscono l’offerta ludico-sportiva.

Il Parco Avventura Irno sorge in una cornice naturale di grande pregio: un’area boschiva con alberi secolari, vegetazione rigogliosa e una biodiversità che rende l’esperienza immersiva e autentica. I percorsi acrobatici sospesi – tra ponti tibetani, carrucole, liane, teleferiche e piattaforme aeree – sono pensati per coinvolgere bambini, ragazzi, adulti e gruppi scolastici, promuovendo un approccio sano, sicuro e rispettoso dell’ambiente.

“Con la riapertura del Parco Avventura Irno – dichiara la Sindaca Anna Petta – restituiamo alla comunità e ai turisti un luogo unico nel cuore della Valle dell’Irno. Gli interventi effettuati rendono il parco più sicuro, funzionale e attrattivo, offrendo esperienze all’aria aperta per famiglie, scuole e appassionati di sport e natura. È un tassello fondamentale per promuovere il turismo sostenibile e la conoscenza del nostro patrimonio naturalistico.”

Il progetto di riqualificazione risponde a un obiettivo chiaro: migliorare la fruibilità dell’area e promuovere una cultura della natura che unisca educazione, attività fisica e divertimento responsabile. In questa direzione, nelle prossime settimane saranno invitate tutte le scuole di Baronissi, con l’obiettivo di sviluppare e diffondere la cultura della sicurezza e della tutela dell’ambiente.

Il Parco Avventura Irno sarà aperto nel fine settimana durante i mesi invernali; dalla primavera, invece, sarà accessibile tutti i giorni, così da favorire una fruizione continua da parte di famiglie, visitatori, gruppi e scolaresche.

La riapertura rappresenta un passo significativo nella valorizzazione di Monticelli, destinata a diventare sempre più una meta ideale per escursionisti, famiglie e amanti delle attività all’aria aperta. Con percorsi rinnovati, spazi riqualificati e nuove attrezzature, il Parco Avventura Irno si conferma un luogo capace di coniugare sport, natura, benessere e inclusione, rafforzando l’offerta turistica e ricreativa del Comune di Baronissi.

