BARONISSI. IL SINDACO VALIANTE SANZIONA I LANCIATORI SERIALI DEL SACCHETTO DI MUNNEZZA

Avevano l’abitudine di scaricare i sacchetti lanciandoli dalle auto in corsa. Ma per loro sfortuna sono stati “pizzicati” dalle telecamere di videsorveglianza e individuati dalla Polizia Municipale. Gli incivili dovranno ora pagare una sanzione tra i 250 e i 500 euro. Due automobilisti – uno residente a Baronissi e un altro di Mercato San Severino – alla guida di una Suzuki e una Ford Kangoo sistematicamente lanciavano in via San Severino, nelle ore serali o notturne, sacchetti di rifiuti in strada. La Polizia Municipale ha analizzato i video scovando i trasgressori. Per loro è scattata la multa. “Il sistema capillare di videosorveglianza – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – non lascia scampo a chi assume comportamenti non conformi. La società civile di Baronissi prende le distanze da questa gente”. “Continuiamo ad operare per fronteggiare gli abusi – fa eco l’assessore all’ambiente Alfonso Farina – sia con il metodo tradizionale dell’apertura di buste, sia con le fototrappole che con le telecamere di videosorveglianza. Nel nostro Comune l’abbandono dei rifiuti è un fenomeno marginale ma che va debellato perché oltre al danno ambientale vi è anche quello economico. Non è giusto che una comunità corretta come Baronissi debba affrontare i costi di intervento per la rimozione e lo smaltimento. Faremo di tutto per ridurre questo spiacevole fenomeno”.

