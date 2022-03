BARONISSI. ILIAD ACCOGLIE RICHIESTA DEL COMUNE, UBICAZIONE ANTENNA SPOSTATA

Il Comune di Baronissi ha ottenuto l’accoglimento da parte della società telefonica Iliad dell’arretramento della stazione radio per telefonia mobile la cui installazione, prevista lo scorso 22 febbraio, fu sospesa dopo la richiesta dell’amministrazione comunale perché troppo vicina al centro urbano e alla sede del liceo scientifico, alla frazione Saragnano.

Dopo le necessarie verifiche tecniche e incontri con il Prefetto, Iliad ha accordato lo spostamento dell’antenna di circa 13 metri, nell’area privata già individuata, ovvero il massimo possibile esistendo oltre un vallone che ne impedisce ulteriore movimento.

La Iliad – che aveva già ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni di legge (il Comune non ha competenze in merito) procederà, per motivi organizzativi, alla installazione non prima di centoventi giorni.

Il tema, discusso lo scorso 18 febbraio in seduta congiunta delle commissioni consiliari Ambiente e Urbanistica – alla quale parteciparono i rappresentanti di maggioranza e opposizione, il legale del Comune di Baronissi, la Presidente di Legambiente e la Dirigente scolastica del Liceo – vide tutte le parti convergere sulla opportunità di chiedere lo spostamento, anche di pochi metri, dell’antenna la cui nocività per la salute dei cittadini è stata comunque esclusa dall’Arpac.

“La vicenda si chiude con il massimo risultato conseguibile – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – un ringraziamento a tutti per l’impegno e al Prefetto di Salerno che ha seguito, insieme a noi, l’annosa questione. La nostra Amministrazione ha immediatamente agito a tutela di possibili rischi per la salute pubblica e, pur nei limiti che la legge impone, ha ottenuto un importante risultato per la città”. “Siamo molto soddisfatti dello spostamento dell’antenna – aggiungono all’unisono l’assessore all’Ambiente Alfonso Farina e le presidenti delle Commissioni Ambiente e Urbanistica Maria Chiara Barrella e Luisa Genovese – si salvaguarda così la salute pubblica e si lavora nell’interesse della comunità”.