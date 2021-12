BARONISSI. LA GIUNTA VALIANTE APPROVA ESENZIONE TARI PER 160 COMMERCIANTI

La giunta comunale di Baronissi ha approvato questa mattina la delibera che estende l’esenzione Tari ad altri operatori commerciali della città. In totale sono stati stanziati 110mila euro per garantire lo sgravio a centosessanta tra commercianti e imprese che hanno subìto danni economici a causa del covid e che hanno risposto all’avviso del Comune perché in regola con i pagamenti Tari fino al 2019. “Per le attività che sono state soggette a chiusura obbligatoria – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – si procederà alla totale decurtazione della tariffa. L’iniziativa si inserisce nella linea di attenzione che l’Amministrazione comunale dedica alle imprese per cercare di alleviare le difficoltà in cui si trovano i settori produttivi colpiti dall’emergenza”. “L’operazione Tari 2021 è stata particolarmente snella per le imprese – spiega l’assessore al bilancio Anna Petta – abbiamo voluto assumere un impegno economico con risorse comunali per dare respiro alle attività commerciali e dar loro la possibilità di guardare con fiducia alla ripartenza. È un impegno che ci siamo presi già nelle prime fasi di questa emergenza e che portiamo avanti con responsabilità”. “C’è un’attenzione costante al sistema delle imprese – ricorda l’assessore alle attività produttive Giuseppe Giordano – in particolare piccole e piccolissime, che sono il tessuto connettivo di questa città e che intendiamo tutelare nelle diverse forme”.

