BARONISSI. LA PROPOSTA DELL’OPPOSIZIONE PER LA NUOVA SCUOLA DI SAVA

“Questa mattina, insieme ai colleghi consiglieri di opposizione del Comune di #Baronissi, abbiamo illustrato alla stampa la proposta di deliberazione presentata all’Amministrazione comunale con la quale indichiamo una possibile soluzione per la realizzazione della scuola di Sava.”E’ quanto annuncia il consigliere comunale di opposizione Luca Galdi

✔️ Chiederemo al Consiglio comunale che sarà convocato nei prossimi 20 giorni di approvare un atto d’indirizzo politico per contrarre un mutuo per ricostruire la scuola primaria di Sava. Con i tassi attuali della Cassa Depositi e Prestiti riusciremmo a estinguere il mutuo in venti anni (tasso 1,73%) pagando una rata di circa 130mila euro ad anno.

✔️Nella proposta abbiamo individuato e riportato anche i capitoli di spesa che, secondo noi, dovrebbero essere ridotti per finanziare questa rata: dalle spese per la promozione del territorio, a quelle per l’organizzazione di spettacoli ed eventi, passando per le Luci dell’Irno.

✔️La riduzione della spesa per queste attività ci consentirebbe di creare un qualcosa di strutturale e di risolvere una problematica sentita che, tra l’altro, riguarda almeno dieci istituti scolastici del nostro territorio.

Non possiamo continuare ad aspettare che arrivino finanziamenti ministeriali e regionali per i quali occorreranno anni ed anni.

➡️Se si vuole dare una risposta concreta e immediata, bisogna iniziare ad agire. Se, invece, l’Amministrazione ritiene che debba prevalere l’utilizzo di risorse per altro, vorrà dire che il problema sarà procrastinato ancora una volta. Il nostro auspicio è di trovare condivisione in Consiglio comunale per dare finalmente quelle risposte che Baronissi attende da tempo.

