BARONISSI. LUCA GALDI: “PARCO AVVENTURA CHIUSO, IL COMUNE CHIARISCA”

«Quali sono i motivi per cui il Parco Avventura è chiuso da circa due anni?». È il quesito rivolto all’Amministrazione comunale di Baronissi dal consigliere comunale e leader dell’opposizione Luca Galdi. «Chiediamo al sindaco e alla sua maggioranza di sollecitare i gestori del parco divertimenti o di chiarire la situazione, spiegando perché questa struttura che era stata tanto pubblicizzata, resta chiusa da tanto tempo. Di certo questa situazione non è legata all’emergenza sanitaria che è in corso in quanto il parco era chiuso già in precedenza. È opportuno – ha concluso Galdi – che l’Amministrazione faccia chiarezza e valuti le azioni da intraprendere per fare in modo che entro la prossima primavera la struttura possa riaprire».

Share on: WhatsApp