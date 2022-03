BARONISSI SCENDE IN PIAZZA PER DIRE NO ALL’INVASIONE DELL’UCRAINA

Grande partecipazione alla fiaccolata che, nella serata di ieri, si è tenuta nel Comune di Baronissi, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

È stata la fiaccolata dei bambini, della solidarietà, della commozione.

Baronissi ha marciato silenziosamente per dire no alla guerra, per affermare i valori della pace e della fratellanza con la comunità ucraina che numerosa ha partecipato questa sera all’evento promosso dall’amministrazione comunale. Perché, come ha ripetuto la piccola Alicia recitando la poesia di Rodari….

“ci sono cose da non fare mai,

né di giorno, né di notte,

né per mare, né per terra:

per esempio, la guerra”.