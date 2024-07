BARONISSI. SCONTRO NEL PD PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: MELCHIORRE A CACCIA DI VOTI

E’ frizzantina, per cosi’ dire, l’aria che si respira all’interno del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Baronissi: in vista dell’appuntamento con il primo consiglio comunale di giovedi’ 18 Luglio, si prospetta uno scontro, un vero e proprio derby, per la carica di Presidente del Consiglio Comunale. In corsa, per la poltrona che è stata fino ad oggi di Giuseppe Sabatino, l’ex Presidente del Consiglio Vincenzo Melchiorre ed Agnese Coppola Negri, Presidente uscente della commissione Trasparenza.

Ed è stato proprio il consigliere comunale Melchiorre, nelle ultime ore, a tentare, con telefonate ed incontro, un approccio con il maggior numero di consiglieri comunale, per poter dimostrare di contare su di una maggioranza ampia, tale da consentirgli di essere eletto Presidente del Consiglio Comunale.