BARONISSI. TONY SINISCALCO (FDI): “FONDI COESIONE, INUTILE PRESENZA A NAPOLI DEL SINDACO ANNA PETTA”

“Fondi FSC: ennesima ed inutile distrazione della Sindaca Petta per seguire la propaganda di De Luca”.

Così il consigliere di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco sul tema fondi dei Fondi Sviluppo e Coesione

Come già accaduto per l’autonomia differenziata il Sindaco di Baronissi – presente ieri alla riunione in regione Campania con il governatore e Marino- continua a seguire De Luca ed i suoi errori, distogliendo cosi l’attenzione dalle problematiche del proprio Comune.

Ormai De Luca non è più credibile, come non lo è il PD, e continua a lamentarsi e fare campagna elettorale sui pericoli dell’autonomia differenziata dimenticando che la sua incapacità amministrativa ha portato la Campania ad essere ultima in quasi tutti i settori e ciò indipendentemente dalla “questione autonomia”!

Ormai alle favole del governatore non crede più nessuno così come sulla questione dei fondi che bloccano i sindaci campani; infatti mentre i Dem erano in riunione, il CIPESS ha deliberato a favore della Regione Campania l’assegnazione di 388,5 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per permettere ai comuni di completare gli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2023.

La concretezza del Governo Meloni e del ministro Fitto viene dimostrata con azioni che puntualmente rispecchiano gli impegni assunti.

Auspichiamo che anche la neo Sindaca possa dare risposte concrete ai cittadini di Baronissi, che hanno riposto in lei fiducia per la guida della città, togliendosi dall’ombra di De Luca.

Share on: WhatsApp