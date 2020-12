BARONISSI. UN LIBRO IN DONO PER TUTTI I NATI DAL 2007 AL 2020

Comune regalerà un libro, un piccolo dono natalizio per ringraziarli di tutta la pazienza che stanno dimostrando in questo lungo periodo di pandemia e per avvicinarli al mondo della lettura. “E’ un piccolo pensiero – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – accompagnato dall’auspicio che i nostri bambini possano trascorrere questo periodo natalizio il più serenamente possibile con un libro a fare loro compagnia, leggendolo in famiglia”. “La nostra città si fregia del titolo di “Città che Legge” – ricorda l’assessore alla cultura Anna Petta – e nell’ambito di questo progetto un’iniziativa sensibilizzazione alla lettura l’abbiamo dedicata ai più piccoli, un modo per “coltivare” la fantasia dei bimbi e, perché no, per sostenere le librerie cittadine che sono state coinvolte in questa iniziativa”. Cosa c’è di meglio di un bel racconto per far viaggiare con la fantasia bambini e ragazzi costretti a casa a causa del covid? E’ in arrivo una bella sorpresa per i bimbi di Baronissi. A tutti i residenti nati dal 2007 al 2020 il, un piccolo dono natalizio per ringraziarli di tutta la pazienza che stanno dimostrando in questo lungo periodo di pandemia e per avvicinarli al mondo della lettura. “E’ un piccolo pensiero – sottolinea ilaccompagnato dall’auspicio che i nostri bambini possano trascorrere questo periodo natalizio il più serenamente possibile con un libro a fare loro compagnia, leggendolo in famiglia”. “La nostra città si fregia del titolo di “Città che Legge” – ricorda– e nell’ambito di questo progetto un’iniziativa sensibilizzazione alla lettura l’abbiamo dedicata ai più piccoli, un modo per “coltivare” la fantasia dei bimbi e, perché no, per sostenere le librerie cittadine che sono state coinvolte in questa iniziativa”.

Per consentire la capillare consegna dei libri, in massima sicurezza, sono stati allestiti due point grazie alla collaborazione dei volontari del Nucleo comunale di Protezione civile e dell’Associazione Il Punto. I bambini nati dal 2014 al 2020 potranno ritirare il dono presso il Centro Regeni in largo dell’Accoglienza mentre i ragazzi nati dal 2007 al 2013 potranno ritirare il proprio libro presso la scuola media di via Unità d’Italia. I “Babbo Natale” aspetteranno i bambini (e uno dei genitori) dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 dicembre. I volontari consegneranno i volumi anche nella giornata di domenica 20 dicembre dalle 9.00 alle 12.00. A tutti saranno distribuiti libri di favole, narrativa ed epica, a seconda delle diverse fasce di età.