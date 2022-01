BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI: “FRANCESE RISPONDA AI GIUDICI CONTABILI E SENZA VOLGARITA’ “

“Questa mattina, insieme ai colleghi rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione della coalizione, a cui va il mio personale ringraziamento, abbiamo tenuto una conferenza stampa per tirare il bilancio dei primi cento giorni di amministrazione. Con il massimo rispetto per la volontà popolare, non possiamo però esimerci dal rilevare che nella “nuova” maggioranza Francese “tutto è cambiato affinché nulla cambiasse”. ”

Lo scrive il candidato sindaco e consigliere comunale di opposizione Antonio Visconti.

Ci saremo aspettati uno slancio di orgoglio, o quantomeno una maggiore incisività nell’azione amministrativa, ma purtroppo nulla di tutto ciò è accaduto. I musicanti sono cambiati, ma la musica è rimasta sempre la stessa: La mistificazione sui conti dell’ente e le offese per chi si è limitato a prendere atto delle parole durissime riportate nella relazione della corte dei conti. Al riguardo, per chi non lo avesse ancora fatto, invito i cittadini a leggere il documento per farsi un’idea dello sbandierato “miracolo del risanamento dei debiti”. Invito poi la Sindaca e la sua “segreteria” a rispondere ai Giudici Contabili piuttosto che alla minoranza (magari non con la stessa volgarità).