BATTIPAGLIA, COMUNALI 2027. SPUNTA IL NOME DEL SINDACO DI OLEVANO SUL TUSCIANO MICHELE CILIBERTI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

C’è anche il nome di Michele Ciliberti, Consigliere Provinciale del Gruppo A Testa Alta e Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano, tra i papabili candidati alla carica di Sindaco di Battipaglia, per le Comunali in programma nella prossima primavera.

Come riportato, questa mattina, dal quotidiano Le Cronache, un gruppo di associazioni del territorio di Battipaglia, avrebbe iniziato a sondare la possibilità di puntare sul nome dell’attuale primo cittadino di Olevano sul Tusciano. Ciliberti, al momento, è in buona compagnia, considerato che, nei mesi scorsi, per la carica di Sindaco di Battipaglia era stato fatto il nome dell’attuale Consigliere Regionale di Avanti Psi Andrea Volpe.

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