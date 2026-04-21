REGIONE CAMPANIA. L’ANNUNCIO DI ROBERTO FICO: “PIERPAOLO SEPE NUOVO DIRETTORE TRIANON”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Inizia la stagione delle nuove nomine in Regione Campania. Chiusa, dallo stesso Fico, la parentesi delle scelte dirette, ora, attraverso un bando pubblico ed una selezione, è stato scelto il nuovo Direttore del Teatro Trianon.

“Pierpaolo Sepe” scrive il Presidente della Regione Roberto Fico, ” è il nuovo direttore artistico del teatro Trianon-Viviani.
Dopo la proroga del bando sono arrivate ben 89 proposte, che sono state valutate con attenzione dal Consiglio di Amministrazione del teatro. Auguro a Pierpaolo Sepe buon lavoro.”

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