SALERNO, COMUNALI 2026. GHERARDO MARENGHI: “CENTRO DESTRA UNITO, PRONTO A GUIDARE CAMBIAMENTO”

Unità e partecipazione hanno scandito la presentazione della candidata al Consiglio comunale Marilena Gaeta, nel corso della quale è intervenuto anche Gherardo Maria Marenghi.

Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra si è detto entusiasta della ritrovata compattezza ed è fiducioso rispetto a una proposta che sarà ancor più efficace. «Il ritorno di Forza Italia rappresenta molto più di un fatto politico: è il richiamo a una storia importante, nata nel 1994, che ha segnato profondamente il Paese e il centrodestra italiano», ha dichiarato Marenghi. «È la dimostrazione concreta che eventuali fratture possono essere superate nel nome di valori comuni che da sempre caratterizzano la nostra area politica»