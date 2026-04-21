A Pagani Forza Italia andrà con il centrodestra unito. Qualsiasi iniziativa diversa è contro la linea di partito. Per questa ragione l’onorevole Guido Milanese è nominato commissario politico a Pagani. Nel contempo viene revocata al signor Sessa la delega di vicesegretario provinciale.
“Nel quadro dell’accordo di coalizione non c’è spazio per accordi che non valorizzano il centrodestra. Forza Italia anche a Pagani privilegia l’unità”, afferma Roberto Celano, segretario provinciale di Forza Italia a Salerno.
PAGANI. FORZA ITALIA METTE FUORI DAL PARTITO SESSA: GUIDO MILANESE COMMISSARIO CITTADINO
A Pagani Forza Italia andrà con il centrodestra unito. Qualsiasi iniziativa diversa è contro la linea di partito. Per questa ragione l’onorevole Guido Milanese è nominato commissario politico a Pagani. Nel contempo viene revocata al signor Sessa la delega di vicesegretario provinciale.