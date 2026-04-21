NOCERA INFERIORE SI PREPARA A FESTEGGIARE IN PIAZZA LA RICORRENZA DEL 25 APRILE

La Città di Nocera Inferiore si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, una ricorrenza fondamentale per la memoria storica del Paese e per la difesa dei valori di libertà, democrazia e pace. Il 25 aprile rappresenta non solo un momento di ricordo, ma anche un’occasione di riflessione collettiva e di rinnovato impegno civile. La libertà conquistata grazie al sacrificio

di tanti uomini e donne continua a richiedere responsabilità, partecipazione e consapevolezza. Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a prendere parte al tradizionale Corteo commemorativo che attraverserà le strade della città, con momenti di raccoglimento e deposizione di corone in memoria dei caduti.

Il 25 Aprile non è solo memoria: è scelta, responsabilità e futuro .– dichiara il sindaco Paolo De Maio – Un’occasione per rinnovare insieme il nostro impegno per una società più giusta, solidale e libera da ogni forma di oppressione