CELANO E MINELLA (FORZA ITALIA): “CHIEDEREMO A FICO INCONTRO CON MADRE CRISTINA PAGLIARULO”

I consiglieri regionali di Forza Italia, Roberto Celano e Mimì Minella, richiederanno formalmente al Presidente della Regione un incontro con la madre di Cristina Pagliarulo, la giovane donna tragicamente scomparsa presso l’ospedale Ruggi.

“Riteniamo doveroso – dichiarano Celano e Minella – che le istituzioni dimostrino concretamente vicinanza e attenzione nei confronti di una madre che, con grande dignità, sta affrontando un dolore immenso e chiede verità e giustizia per la propria figlia”.

I due consiglieri esprimono inoltre forte preoccupazione per le notizie relative alla denuncia per stalking presentata dall’ex Governatore Vincenzo De Luca nei confronti della madre della vittima: “Al di là dei profili giuridici, si tratta di una vicenda che rischia di apparire distante e poco sensibile rispetto a una situazione umanamente drammatica”.

“Le Istituzioni – proseguono – hanno il dovere morale e politico di ascoltare, accogliere e approfondire ogni elemento utile a fare piena luce su quanto accaduto, evitando che il dolore dei familiari possa essere ulteriormente aggravato”.

Da qui la richiesta di un incontro ufficiale in Regione, “quale segnale concreto di rispetto, umanità e impegno verso una cittadina che chiede soltanto chiarezza”.

“Confidiamo nella sensibilità del Presidente – concludono Celano e Minella – affinché venga garantito un momento di ascolto e confronto su una vicenda che merita la massima attenzione istituzionale”.

I Consiglieri regionali Roberto Celano e Mimì Minella

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