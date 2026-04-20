MATTEO SALVINI (LEGA): “SE EU NON SOSPENDE PATTO DI STABILITA’, LO FACCIAMO NOI DA SOLI”

“O Bruxelles permette al governo di usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà, e sono tanti, o si blocca il Paese, quindi faremo da soli. Però, spero che a Bruxelles, al di là di dirci ‘lavorate di meno e non accendete la luce’ , ci permettano di fare quello che dobbiamo e vogliamo fare, altrimenti rischiamo il caos”. Cosi’ il vicepremier Matteo Salvini, che a Roddi, a margine dell’inaugurazione del completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, ha spiegato che “non solo l’Italia, ma anche altri paesi europei che hanno le nostre stesse difficoltà, stiamo aspettando che Bruxelles dica ‘sospendiamo il patto di stabilità e il Green Deal’ perché per assurdo in questo momento io posso superare le vecchie regole solo per le spese militari”. Insomma, ha aggiunto, “come governo italiano potrei spendere 10 miliardi per comprare armi, ma non posso mettere 10 miliardi di euro nelle tasche di cittadini e imprese in difficoltà. È una follia”.

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