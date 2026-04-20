SALERNO, COMUNALI 2026. SAREL MALAN (FORZA ITALIA): “CENTRO DESTRA UNITO PER PROPOSTA DI GOVERNO CREDIBILE”

Sarel Malan, avvocato cassazionista e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, candidato nella lista Forza Italia nell’ambito della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Gherardo Marenghi, interviene sulle recenti determinazioni politiche.

“Le scelte assunte da Forza Italia in queste ore si collocano in un percorso di chiarezza e coerenza politica, nel solco dell’unità del centrodestra già consolidata a livello nazionale.

Mi riconosco pienamente nel progetto di Forza Italia e nella linea indicata dai suoi dirigenti nazionali, regionali e provinciali, che hanno lavorato per una sintesi politica solida e credibile.

La mia candidatura nasce all’interno di questo percorso e si sviluppa nel rispetto delle scelte del partito, che rappresenta per me una comunità politica prima ancora che un contenitore elettorale. In questa cornice, sosterrò con convinzione il candidato sindaco Gherardo Marenghi, contribuendo con il mio impegno e la mia esperienza.

Restano centrali i temi sui quali ho impostato la mia presenza in questa campagna: vivibilità urbana, rilancio del commercio, sicurezza, attenzione ai giovani e alla sanità. È su questi obiettivi che intendo offrire il mio contributo, con serietà e senso di responsabilità.

Oggi il centrodestra si presenta unito: è da questa unità che può nascere una proposta di governo credibile per Salerno.”