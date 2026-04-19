IL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO PROTAGONISTA AI GIOCHI UNIVERSITARI EUROPEI

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
Anche la città di Mercato S.Severino farà parte del villaggio sportivo degli European Universities Games in programma dal 18 luglio al 1 agosto: è qui da noi che si disputeranno le gare di volley, football e rugby a 7 previste dal calendario.
L’ufficialità è giunta stamane, al teatro ‘Verdi’ di Salerno, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento a tre mesi dal suo inizio.
Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino. 

La scelta del comitato organizzatore è un riconoscimento importante all’eccellenza dell’impiantistica sportiva presente sul nostro territorio e rappresenta una grande opportunità di dialogo interculturale, di marketing turistico regionale, di incremento commerciale e di crescita sociale.
Gli investimenti sul versante sportivo degli ultimi anni e quelli in corso (vedi il nuovo impianto polivalente adiacente lo stadio Superga avviato a fine marzo scorso) rendono, oggi, la città attrezzata ad accogliere questa tipologia di eventi e consentono il pieno coinvolgimento in iniziative internazionali che vanno a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea unita.
Le gare delle tre discipline si svolgeranno tra lo stadio comunale Superga, il campo da rugby Margiotta-Minelli di Ciorani, la palestra della scuola Emilio Pesce, la palestra della scuola di Piazza del Galdo.
L’evento, con lo slogan “passion never ends”, è organizzato da UniSA, CUS Salerno e ADISURC, con il sostegno di FederCusi e Regione Campania.
I Giochi vedranno la partecipazione di oltre 4.000 atleti e staff provenienti da circa 400 università di 40 nazioni e le competizioni si svolgeranno in 30 impianti sportivi distribuiti in 13 Comuni tra Salerno e provincia.

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