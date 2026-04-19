IL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO PROTAGONISTA AI GIOCHI UNIVERSITARI EUROPEI

L’ufficialità è giunta stamane, al teatro ‘Verdi’ di Salerno, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento a tre mesi dal suo inizio.

La scelta del comitato organizzatore è un riconoscimento importante all’eccellenza dell’impiantistica sportiva presente sul nostro territorio e rappresenta una grande opportunità di dialogo interculturale, di marketing turistico regionale, di incremento commerciale e di crescita sociale.

Gli investimenti sul versante sportivo degli ultimi anni e quelli in corso (vedi il nuovo impianto polivalente adiacente lo stadio Superga avviato a fine marzo scorso) rendono, oggi, la città attrezzata ad accogliere questa tipologia di eventi e consentono il pieno coinvolgimento in iniziative internazionali che vanno a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea unita.

L’evento, con lo slogan “passion never ends”, è organizzato da UniSA, CUS Salerno e ADISURC, con il sostegno di FederCusi e Regione Campania.

I Giochi vedranno la partecipazione di oltre 4.000 atleti e staff provenienti da circa 400 università di 40 nazioni e le competizioni si svolgeranno in 30 impianti sportivi distribuiti in 13 Comuni tra Salerno e provincia.