COMUNALI 2026. CONTO ALLA ROVESCIA PER IL DEPOSITO DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

Si apre la settimana della verità perchè, nei comuni chiamati al voto per il 24 e 25 Maggio, al di là delle dichiarazioni e degli annunci, è arrivato il momento di mettere nero su bianco, completare le procedure burocratiche e depositare, entro le ore 12:00 di Sabato 25 Aprile, tutta la documentazione per partecipare alla prossima tornata elettorale.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 24 Aprile e fino alle ore 12:00 di sabato 25 aprile, con uffici comunali aperti anche nei giorni precedenti. I certificati elettorali saranno rilasciati entro 24 ore e, tra le novità, è prevista la possibilità di sottoscrizione digitale per elettori con gravi disabilità o in voto domiciliare. Gli scrutatori saranno nominati tra il 29 aprile e il 4 maggio, mentre i presidenti di seggio saranno designati dalla Corte d’appello di Bari entro il 4 maggio. I Comuni dovranno garantire la consegna delle tessere elettorali e aperture straordinarie degli uffici nei giorni immediatamente precedenti e durante il voto.

Particolare attenzione è riservata agli elettori con disabilità, per i quali sono previsti trasporti dedicati, seggi accessibili, possibilità di voto assistito e certificazioni sanitarie gratuite rilasciate dalla Asl nei giorni precedenti.