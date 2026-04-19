FRANCO SILVESTRO (FORZA ITALIA): “UNITA’ DEL CENTRO DESTRA COSTRUITA CON RESPONSABILITA'”

“Il percorso che sta riportando il centrodestra campano verso una piena unità rappresenta un passaggio politico importante, necessario e coerente con la linea che, nelle scorse settimane, ho sostenuto con determinazione insieme ad altri colleghi parlamentari: la coalizione deve presentarsi unita fin dal primo turno, perché solo così può essere davvero credibile e competitiva”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Franco Silvestro.

“L’approdo a una linea chiara e condivisa conferma la bontà di un lavoro politico che abbiamo portato avanti con serietà e senso di responsabilità, rimettendo al centro l’interesse della coalizione e dei territori. In questo quadro, considero positivo e importante il contributo del segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che ha rafforzato questa impostazione, favorendo un chiarimento utile e necessario. È un risultato politico significativo, che rafforza il centrodestra e ne consolida la prospettiva. L’unità non è mai uno slogan, ma una scelta precisa, che richiede coerenza, responsabilità e visione. Ed è proprio questa impostazione che oggi consente di costruire una proposta solida, credibile e vicina alle esigenze delle comunità locali. L’unità che oggi si sta consolidando in Campania è un segnale incoraggiante, ma anche un punto di partenza. Ora serve determinazione per rafforzare un progetto vincente sui territori e accompagnare il centrodestra verso risultati importanti già dai prossimi appuntamenti elettorali”, conclude Silvestro.